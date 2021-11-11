«Доглядаю за літньою мамою»: турботливим українцям надаватимуть додатковий стаж та можливість виходу на пенсію

Багатьох українців, які доглядають літніх родичів, цікавить питання, чи буде їхній добрий вчинок винагороджений державою — адже вони звільняють соціальних працівників від значних навантажень.

Виявляється, з недавніх пір догляд за літніми родичами справді зараховується до страхового стажу та впливає на розмір пенсії. Таку відповідь дали фахівці з пенсійного права видання «ПК».

До редакції звернулася жінка, якій у листопаді виповнюється 60 років. Вона відпрацювала 25 років 5 місяців, додатково до стажу ще має 1 рік 10 місяців, коли навчалася у технікумі, який закінчила у 1983 році.

З жовтня 2016 року жінка доглядає свою маму-інваліда I групи та отримує за це компенсацію. Вона цікавиться, чи увійде цей період догляду за мамою до її стажу для призначення пенсії?

Юристи нагадали, що страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісячно сплачуються страхові внески у сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Після 1 січня 2004 року страховий стаж за період роботи обчислюють територіальні органи Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

До 1 січня 2004 року страховий стаж визначається на підставі документів та за законами, які діють до набрання чинності закону № 1058 «Про обов'язкове державне пенсійне страхування».

У статті 11 закону № 1058 йдеться, що загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають, зокрема, працездатні люди, що не працюють та доглядають людину з інвалідністю І групи або пенсіонера, який, за висновком медиків, потребує постійного стороннього догляду.

Обов'язковою умовою є отримання допомоги або компенсації цією людиною відповідно до законодавства.

Таким чином, період догляду за мамою з жовтня 2016 року до цього часу буде віднесено до страхового стажу заявниці за даними системи персоніфікованого обліку.

У результаті її загальний страховий стаж становитиме понад 30 років, що дає їй право на призначення пенсії у 60 років.

Раніше «ФАКТИ розповідали, скільки коштує стаж для виходу на пенсію та за якою формулою його можна порахувати.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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