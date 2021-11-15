Не лише мінімальна пенсія та допомога на дітей самотнім матерям: які виплати збільшаться в Україні з 1 грудня

З 1 грудня, коли заплановано збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, підвищаться не лише мінімальні пенсії за віком, а й низка інших видів державної допомоги.

Про те, як зміняться їхні суми, докладно роз'яснили правозахисники проекту «Юридичний порадник для ВПО»

Так, з 1 грудня:

Мінімальний розмір пенсії за віком становитиме 1934 грн.;

Мінімальний гарантований розмір аліментів:

- для дітей віком до 6 років — 1 050 грн;

- для дітей віком від 6 до 18 років — 1 309 грн;

Максимальний розмір допомоги з безробіття — 9924 грн.

Мінімальна заробітна плата зросте з 6000 грн. до 6500 грн. на місяць, а разом із нею і розмір мінімального страхового внеску з ЄСВ — до 1430 грн. та максимального — до 21 450 грн.

Що також зміниться з 1 грудня:

Щомісячна адресна допомога для ВПО виплачуватиметься у розмірі:

- для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю — 2 514,2 грн (замість 2 410,20 грн);

- для осіб з інвалідністю ІІ групи — 2 224,1 грн (замість 2 132,10 грн);

- для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 1 934 грн (замість 1 854 грн).

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами складе не менше 620,25 грн (замість 594,75 грн).

Допомога особі, яка доглядає хвору дитину — 1 934 грн (замість 1 854 грн).

Допомога на дітей одиноким матерям (максимально):

- на дітей до 6 років — 2 100 грн (замість 2 013 грн)

- на дітей від 6 років до 18 років — 2 618 грн (замість 2 510 грн);

- на дітей віком від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) — 2 481 грн (замість 2 379 грн).

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів (максимально):

- для дітей до 6 років — 1 050 грн (замість 1 006,50 грн);

- для дітей віком від 6 до 18 років — 1 309 грн (замість 1 255 грн).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку або піклування (максимально):

- на дітей віком до 6 років — 5 250 грн (замість 5 032,5 грн);

- на дітей віком до 6 років, які мають інвалідність — 7 350 грн (замість 7 045,5 грн);

- на дітей від 6 до 18 років — 6 545 грн (замість 6 275 грн);

- на дітей віком від 6 до 18 років, які мають інвалідність — 9 163 грн (замість 8 785 грн).

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу (максимально) — 2 393 грн (замість 2 294 грн).

Також експерти додають, що у грудні 2021 року збільшені виплати можуть чекати на одержувачів соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, на допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та ін.

Ексклюзивне інтерв'ю з міністеркою соцполітики «Ми взяли гарний темп для підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам», — Марина Лазебна читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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