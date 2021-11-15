Марина Лазебна розповіла, чи будуть ФОП змушувати ставати учасниками другого рівня пенсійної системи

Для фізичних осіб-підприємців, для яких з 1 грудня, зокрема, підвищується розмір мінімального соціального внеску, запропонують «більш добровільну програму», коли запустять другий рівень пенсійної системи, накопичувальний.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, яка зазначила, що ФОПи наразі самі платять у солідарну систему і будуть — у накопичувальну.

За її словами, в Україні зараз близько 10 мільйонів найманих працівників, стільки ж пенсіонерів та близько 2 мільйонів ФОПів, які «платять самі за себе».

«Зважаючи на погану демографічну ситуацію, нам потрібно розуміти, що гідні пенсії можливі, лише якщо люди матимуть власні пенсійні накопичення на додаток до державної солідарної пенсії» , — зазначила міністерка.

Марина Лазебна нагадала, що зараз йде розробка ресурсу, у якому буде зібрана вся соціальна інформація з більш ніж двох десятків різних джерел (Реєстру застрахованих осіб, Реєстру отримувачів субсидії, інших реєстрів отримувачів різних соціальних допомог).

«Це велика система, де є дані близько 27 мільйонів людей. У цьому Єдиному соціальному реєстрі буде також міститься інформація про обов'язкові пенсійні накопичення. Держава в одному місці бачитиме всю „пенсійну історію“ людини як у солідарній, так і у накопичувальній системі, захищатиме цю інформацію і пенсійні права людини, незалежно від того, де зберігаються її пенсійні накопичення» , — стверджує очільниця Мінсоцполітики.

З її слів, через особистий кабінет у Єдиному соціальному реєстрі людина зможе здійснити вибір фонду для своїх накопичень. Тож для запуску другого рівня пенсійної системи не потрібно створювати додаткові установи, витрачати на це кошти платників податків — весь необхідний функціонал передбачено у реєстрі.

Повний текст інтерв'ю з Мариною Лазебною «Ми взяли добрий темп для підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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