Як правильно сплачувати єдиний податок: порядок нарахування та строки
Державна податкова служба склала інструкцію із підказками фізичним особам-підприємцям, коли їм потрібно сплатити єдиний податок. Для кожної із груп «спрощенців» передбачені свої терміни, повідомляє ДПС.
Перша та друга група ФОП сплачують єдиний податок:
- щомісяця, не пізніше 20 числа (включно);
- або авансом за квартал, за рік, але не більше, ніж до кінця поточного звітного року;
- один календарний місяць на рік можна використовувати як відпустку і не сплачувати єдиний податок (за умови, що ФОП не має найманих працівників;
- звільняються від сплати єдиного податку ті, хто понад 30 днів і більше хворів і може підтвердити це лікарняним.
Третя група ФОП сплачує єдиний податок:
- щокварталу протягом 10 календарних днів після закінчення кварталу.
Звітність платники єдиного податку першої та другої груп подають за підсумками року, вказуючи єдиний податок із розбивкою за місяцями, а також сплачений єдиний внесок.
Платники єдиного податку третьої групи подають податкову декларацію раз на квартал, а за підсумками IV кварталу звітують ще й про суми єдиного внеску.
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Нагадаємо, єдиний соціальний внесок з 1 грудня збільшиться у зв'язку із підвищенням мінімальної зарплати. Замість 1320 грн. потрібно буде платити 1430 грн.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»104
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