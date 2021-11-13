Як правильно сплачувати єдиний податок: порядок нарахування та строки

Державна податкова служба склала інструкцію із підказками фізичним особам-підприємцям, коли їм потрібно сплатити єдиний податок. Для кожної із груп «спрощенців» передбачені свої терміни, повідомляє ДПС.

Перша та друга група ФОП сплачують єдиний податок:

щомісяця, не пізніше 20 числа (включно);

або авансом за квартал, за рік, але не більше, ніж до кінця поточного звітного року;

один календарний місяць на рік можна використовувати як відпустку і не сплачувати єдиний податок (за умови, що ФОП не має найманих працівників;

звільняються від сплати єдиного податку ті, хто понад 30 днів і більше хворів і може підтвердити це лікарняним.

Третя група ФОП сплачує єдиний податок:

щокварталу протягом 10 календарних днів після закінчення кварталу.

Звітність платники єдиного податку першої та другої груп подають за підсумками року, вказуючи єдиний податок із розбивкою за місяцями, а також сплачений єдиний внесок.

Платники єдиного податку третьої групи подають податкову декларацію раз на квартал, а за підсумками IV кварталу звітують ще й про суми єдиного внеску.

Нагадаємо, єдиний соціальний внесок з 1 грудня збільшиться у зв'язку із підвищенням мінімальної зарплати. Замість 1320 грн. потрібно буде платити 1430 грн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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