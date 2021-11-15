Не старше 35 років: вік для участі у накопичувальній пенсійній системі пропонують обмежити

У системі, яка дозволяє українцям накопичувати собі на пенсію, можуть брати участь і ФОПи, і люди старше 35 років, хоча профспілки і стверджують, що ті, хто старші, не встигнуть накопичити значну суму для щомісячних виплат.

«Учасниками обов'язкової накопичувальної системи мають бути всі працюючі люди. Дехто каже, що людина віком 50 або навіть 55 років просто не встигне накопичити значної суми для щомісячної виплати. Безперечно, це так. Але для таких випадків ми передбачили, що невеликі суми накопичень людина зможе забрати при виході на пенсію одночасно. Чому ми повинні позбавляти людей цих грошей?» — заявила в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, в Україні, вивчивши досвід інших країн та організацій, вирішили запровадити таку систему, яка б зацікавила громадян, а не примушувала їх до цього: «Запропонували таку модель: 1% платить роботодавець — з ЄСВ на рахунок працівника. Потім людина добровільно зі своєї зарплати сплачує 1%. Це відбувається за принципом автозапису: людина автоматично підключається як платник внеску на свою користь, але може будь-якої миті відмовитися. На рахунки людей, які не відмовляться сплачувати внески власним коштом, держава переведе ще 1% стимулюючого внеску».

У результаті працівник, який бере участь у накопичувальній системі, отримає 3% на свій рахунок, а той, хто відмовиться — лише 1%. Більш того, Міністерство фінансів розглядає можливість збільшити розміри державних внесків — додати до запропонованої моделі ще 1% обов'язкового внеску від держави.

«Стимулюючий внесок на користь тих, хто сплачує зі своєї зарплати, можна передбачити у розмірі 100% внеску, внесеного людиною, з максимальним обмеженням 3% від середньої заробітної плати» , — додала Марина Лазебна.

Міністерка стверджує, що якщо правильно запровадити цю систему, надати людині максимальні можливості ухвалювати рішення — вибирати місце, де накопичувати, контролювати свої накопичення у режимі 24/7 та переводити їх в інше місце, якщо щось не подобається, бачити прибутковість, бачити, куди гроші вкладаються — тоді люди довірятимуть цій системі і вона сприятиме детінізації зайнятості та зарплат.

Повний текст ексклюзивного інтерв'ю Марини Лазебної «Ми взяли добрий темп для підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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