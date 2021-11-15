Відрахування на пенсію по-новому: скільки відсотків отримуватимуть українці з держбюджету

Накопичувальна пенсійна система, яку планують запровадити в Україні з 2023 року, передбачає, що частину коштів на накопичувальний рахунок будуть вносити власне майбутні пенсіонери та ще певний відсоток буде відраховуватись державою із коштів бюджету. Про те, як співвідноситимуться ці надходження, розповів міністр фінансів Сергій Марченко у своїй колонці на «Економічній правді» .

«Законопроекти проходять стадію обговорення, і я сподіваюся на їхнє ухвалення парламентом найближчим часом… Наразі триває дискусія з приводу кола учасників обов'язкового накопичувального рівня та джерел фінансування», — розповів міністр.

У тому варіанті, який винесено на обговорення, пропонується, щоб майбутні пенсіонери відраховували на свою пенсію таку частину зарплати:

2023 рік — 1% заробітної плати;

2024 рік — 1,5%;

2025 рік — 2%.

Паралельно передбачаються стимулюючі внески з держбюджету:

у 2023 році — 1% від зарплати;

2024 року — 1,5%;

2025 року — 2%.

Нагадаємо, міністр соцполітики Марина Лазебна вважає, що по-справжньому стартувати пенсійна реформа зможе лише у 2024 році, якщо до кінця поточного року буде прийнято за основу законопроект про обов'язкову накопичувальну пенсію. Необхідно не менше півтора року, щоб змінити законодавчу базу та відпрацювати механізми обміну інформацією з Єдиним соціальним реєстром.

Вже підраховано, що на запровадження накопичувальної пенсійної системи потрібно буде додатково виділити з бюджету близько 22 млрд грн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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