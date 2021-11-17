Поспішайте написати заяву: як платнику податків повернути частину витрат на освіту та медицину

В Україні, де нещодавно Верховний суд ухвалив рішення у справі щодо повернення платнику податків коштів, які були надмірно сплачені до бюджету, громадяни можуть повернути і частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Як пише «Обозреватель», це можуть зробити платники податків, які витратили гроші на освіту та медичні послуги, підтвердивши це документами. Сума повернення залежить від розміру офіційної зарплати, проте не може бути більшою сплаченого ПДФО.

Зазначається, що для того щоб приблизно розрахувати, на яку суму ви маєте право, помножте витрати на медицину, освіту або страховку на 18%.

Щоб отримати гроші, до кінця 2021 року слід подати до податкової за місцем реєстрації заяви. Йдеться про суми, витрачені у 2020 році. Також слід заповнити декларацію та надати документи, що підтверджують витрати.

Якщо питання буде вирішено позитивно, то гроші прийдуть протягом двох місяців на банківську картку. Виняток — лікування за кордоном в іноземній компанії.

Раніше старший партнер адвокатської контори «Кравець та партнери» Ростислав Кравець розповів, що фіскали масово розсилають вимоги про сплату податків з прощених боргів. Він нагадав, що у 2015 році Рада проголосувала за внесення змін до Перехідних положень Податкового кодексу, встановивши, що у разі, якщо на 1 січня 2014 року борг не було погашено, то надалі — за його «прощення» — додаткове благо не оподатковується. Тож вимоги податкової можна оскаржити у суді.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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