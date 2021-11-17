Одним із найпоширеніших порушень, які виявляють під час верифікації одержувачів субсидій, є покупки на суми понад 50 тисяч гривень.

Як розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністерка соціальної політики Марина Лазебна, в Україні не планується створення спеціального органу, який перевіряв би субсидіантів — з 2016 року верифікацію всіх соціальних виплат проводить Мінфін, який щомісяця дає свої рекомендації.

«На основі цих рекомендацій проводяться перевірки органів соціального захисту, які призначали соцвиплати, що викликають питання. Тобто людей-отримувачів ми не перевіряємо. Перевіряємо органи, які призначають соцвиплати. Насправді порушень підтверджується небагато. З 2 мільйонів рекомендацій щодо невідповідностей, отриманих від Мінфіну, порушення підтвердилися у 7% випадків», — зазначила міністерка.

За її словами, для Національної соціальної сервісної служби прописано чіткий порядок таких перевірок — як органів соцзахисту, так і тих, хто надає соцпослуги.

«У перспективі перевірка має проводитися автоматично і до призначення, а не постфактум. Людина приходить, надає документ і за ним із єдиного соціального реєстру підтягується вся інформація» , — додала Марина Лазебна.

Вона нагадала, що для отримання субсидії людина декларує своє майнове становище, зазначає кількість мешканців у житловому приміщенні, а інші відомості, необхідні для призначення, органи соціального захисту одержують за запитами.

Від податкової служби — про доходи, від Пенсійного фонду — про доходи та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, від органів місцевого самоврядування — про зареєстрованих у житлових приміщеннях громадян, від керуючих багатоквартирного будинку, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, виконавців комунальних послуг — розміри внесків/платежів, тарифів на житлово-комунальні послуги та платежів за такі послуги.

«Перевірки ж проводять постфактум. Наші люди сумлінні, тому кількість порушень є незначною, проте потрібно здійснювати превентивну верифікацію» , — резюмувала міністерка.

Повний текст інтерв'ю з очільницею Місоцполітики «Для кого збільшать соцнорми субсидії, коли мінімальна пенсія досягне 4 тисяч гривень: пояснює Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Марини Лазебної із соціальних мереж.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter