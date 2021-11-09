Субсидії на комуналку: кому точно не дадуть і як рахують доходи та витрати

Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша за певний обов'язковий платіж.

Так, як уточнюють у Мінсоцполітики, зараз держава надає допомогу тим сім'ям, у яких платіж перевищує 15 відсотків сукупного місячного доходу.

Обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім'ї. Підраховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства, ділиться кількість членів сім'ї — так визначається середньомісячний дохід однієї людини. Отримана цифра ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць (встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія — з 1 січня 2021 року це 2189 грн.). Цей результат ділиться на 2, а потім множиться на 15 відсотків. Так визначається відсоток середньомісячного сукупного доходу.

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Однак є низка умов щодо призначення субсидій. У ній можуть відмовити, якщо:

загальна площа житла, власники якого звернулися за держдопомогою, перевищує 130 кв. метрів (для квартир у багатоквартирному будинку) або 230 кв. метрів (для індивідуальних будинків). Виняток — приміщення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє та більше дітей.

хтось із сім'ї протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії зробив дорогу покупку на суму понад 50 тисяч гривень. Це може бути, наприклад, купівля землі чи нерухомості, цінних паперів, товарів довгострокового споживання чи послуги (крім медичних чи освітніх).

у когось із домогосподарства є у володінні більше одного житлового приміщення (квартира, будинок), крім житла, що розташоване у сільській місцевості, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, на депозитному банківському рахунку (рахунках) є кошти, що перевищують 100,0 тис. грн;

у власності є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 5 років (крім мопеда та причепа), або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше 15 років.

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Перепризначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні в основному здійснюється автоматично. Перевірити, чи збереглися виплати домогосподарствам, можна на порталі Мінсоцполітики. Там же можна дізнатися і точну суму виплат.

За субсидією громадяни можуть звертатися й після початку опалювального сезону. Навіть у тому випадку, якщо вони мають заборгованість з оплати послуг ЖКГ. Щоправда, для цього потрібно надати низку додаткових документів: документальне підтвердження сплати заборгованості; укладений договір про її реструктуризацію; ухвалу про відкриття провадження у справі про оскарження заборгованості в судовому порядку.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомляла, що у разі збільшення комунальних тарифів розмір субсидій збільшуватиметься автоматично, жодних додаткових заяв чи інших документів від людей не потрібно. За її словами, у «червоних» карантинних зонах автоматично на 50% збільшуються норми споживання основних комунальних послуг під час розрахунку субсидій.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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