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Як зміниться розмір субсидій у разі зростання тарифів: роз'яснення голови Мінсоцполітики

16:46 4 листопада 2021
Рахунок на послуги ЖКГ

У Міністерстві соціальної політики, де раніше заявляли про достатність коштів для виплат субсидій у 2021 році, зазначили, що люди, яким складно самостійно оплачувати комуналку, можуть звертатися за держдопомогою — «лімітів на субсидіантів немає».

Як повідомляють у Мінсоцполітики, голова відомства Марина Лазебна розповіла, що буде із субсидіями у разі збільшення тарифів на комуналку.

«При збільшенні комунальних тарифів розмір субсидій збільшуватиметься автоматично, жодних додаткових заяв чи інших документів від людей не потрібно», — зазначила вона і нагадала про правила, які діють для регіонів, що опинилися у «червоній» карантинній зоні.

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За її словами, коли люди вимушено перебувають удома, діти навчаються дистанційно, автоматично на 50% збільшуються норми споживання основних комунальних послуг під час розрахунку субсидій.

Нагадаємо, що днями уряд частково змінив форму заяви на субсидію — документ має охоплювати витрати на оплату абонентського обслуговування за договорами про комунальні послуги.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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