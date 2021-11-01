До 5 тисяч: що буде із субсидіями на опалювальний сезон

Держбюджет 2021 року має у своєму розпорядженні кошти на виплату субсидій, для оформлення яких необхідно виконати чотири умови. Про це Міністерство соціальної політики повідомило у своєму Facebook.

«Верховна Рада прийняла зміни до держбюджету 2021 року, якими збільшено фінансування субсидій у цьому році більш ніж на 12 млрд гривень. Понад 3 млрд гривень з цих коштів піде на авансування субсидій для виплати у січні наступного року, поки будуть розроблятися порядки фінансування соціальних програм, затверджуватися довідки та кошториси на 2022 рік», — заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

За його словами, враховано, що на 50% обсягів збільшиться використання окремих комунальних послуг у регіонах в «червоних» карантинних зонах. Субсидія призначена вже понад 2,5 мільйонам домогосподарств, з яких автоматично — майже двом мільйонам.

«Минулого опалювального сезону субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримувало близько трьох мільйонів домогосподарств. Очікуємо, що цього сезону буде така сама цифра», — сказав Музиченко.

Мінсоцполітики прогнозує, що середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021−2022 років становитиме близько двох тисяч грн., але може сягати і п'яти тисяч грн.

Раніше у Мінсоцполітики назвали основні причини, з яких українцям відмовляють у субсидії.

Нагадаємо, статус субсидії та її розмір можна перевірити онлайн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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