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Оплата абонентського обслуговування: стало відомо, хто отримає субсидію

7:30 4 листопада 2021
комунальні платежі

Кабмін частково змінив форму заяви про субсидії. Тепер вони мають охоплювати витрати на оплату абонентського обслуговування за договорами про комунальні послуги. Раніше в цьому пункті заяви йшлося про субсидії на внески за встановлення, обслуговування та заміну лічильників води та тепла. Нововведення було ухвалено на засіданні 3 листопада.

Відповідно, ризикують втратити субсидію ті, хто має більш ніж тримісячний борг з оплати абонентського обслуговування за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або обслуговування внутрішньобудинкових систем.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики уточнили, від чого залежить розмір субсидій і які документи потрібно надати органам соціального забезпечення, щоб призначили виплату. Опубліковано покрокову інструкцію, як оформити субсидію онлайн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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