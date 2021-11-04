Субсидія на опалювальний сезон: коли потрібна та як пенсіонерам отримати довідку про доходи

Домогосподарства, які витрачають на комуналку понад 15% сукупного доходу, можуть звертатися за оформленням субсидії. Причому це можна робити, навіть якщо опалювальний сезон вже розпочався.

У Кабміні роз'яснили, як пенсіонери можуть отримати довідку про доходи для призначення субсидії. Вона знадобиться і працюючим, і непрацюючим пенсіонерам.

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Її можна отримати через портал, щоправда, для цього заявник повинен ідентифікувати себе за допомогою електронного цифрового підпису. Термін надання цієї послуги — 15 днів.

На порталі слід заповнити таку форму.

Раніше у Мінсоцполітики назвали причини, через які найчастіше відмовляють у наданні держдопомоги на оплату послуг ЖКГ. Субсидію на загальних підставах не призначають громадянам, які мають заборгованість з оплати комуналки (понад три місяці). Щоправда, цю заборгованість можна опротестувати у суді чи реструктуризувати борги. Після надання відповідних документів субсидію призначать у поточному режимі.

Відмовляють також і людям, які мають депозити у банках і які володіють кількома об'єктами нерухомості, особливо в містах. Причиною може стати й наявність у сім'ї працездатних, які ніде не працюють систематично роками і не перебувають на обліку у центрі зайнятості.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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