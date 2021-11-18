26.39 / 26.60 29.82 / 30.18
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Рекордне зростання цін: скільки може коштувати сало на свята

23:29 18 листопада 2021
сало

Перед новорічно-різдвяними святами, коли традиційно підвищуються ціни на продукти, вартість сала може злетіти з нинішніх 160−165 гривень до 200−250 гривень за кілограм. В Асоціації «Свинарі України» бачать кілька причин для подорожчання, повідомляє КП в Україні.

Фахівці пояснюють, що жодної змови на ринку немає, а дорожчає сало під впливом економічних чинників. Свинарство з кожним роком все менш вигідне в умовах здорожчання кормів, енергоносіїв. Зростають витрати на ветеринарію, на оплату праці співробітників та на податкові відрахування.

«Оператори галузі відзначають збільшення витрат на 20−25% порівняно з минулим роком, і вони зростатимуть далі», — кажуть в асоціації «Свинарі України».

Дрібні фермери змушені або згортати бізнес, або переорієнтуватися більш прибуткові м'ясні породи свиней. А промислові свиногосподарства ще раніше перейшли на виробництво м'яса, а не сала. «Сало — нішевий продукт… Основна частина виробництва свинини в Україні зараз представлена промисловими свиногосподарствами, які вирощують м'ясні породи свиней», — пояснюють представники асоціації.

В умовах скорочення пропозиції сала ціни на нього прогнозовано зростають. Втім, в асоціації визнають, що в останні роки передсвяткові цінові сплески стали менш вираженими та недовгими через зниження платоспроможності населення.

Нагадаємо, раніше депутат від «СН» Микола Тищенко заявив, що нібито ціни на сало на Бессарабському ринку у Києві стартують із 50 гривень за кілограм. Співробітники ринку з таких висловлювань посміялися і уточнили, що сало на ринку коштує від 150 до 500 гривень за кілограм, а Тищенко купує «стратегічний продукт» по 250 грн/кг.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Мінімальна з 1 грудня та індексація у березні: яким категоріям підвищать пенсію

Місячне затемнення

Повний місяць та місячне затемнення в один день: що заборонено робити 19 листопада

Наречений і наречена

Паралізована наречена довела нареченого до сліз, з'явившись на весіллі на ногах, а не в інвалідному візку

гроші

Допомога на поховання пенсіонера: коли родичам можуть відмовити у виплатах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.