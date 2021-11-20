Штрафи за відсутність касового апарату: скільки «ФОПам» доведеться заплатити після 1 січня

В Україні з 1 січня 2022 року фізособи-підприємці (ФОПи) повинні використовувати касові апарати та видавати своїм клієнтам чеки. За порушення загрожує штраф у розмірі 100% від суми проданої з порушенням продукції, пише OBOZREVATEL.

Зазначимо, що така новація не торкнеться тих, хто має оборот до 1 млн грн і не має найнятих робітників (єдиний податок першої групи), а також тих, хто не надає послуги населенню.

Усього в Україні працює майже 2 млн ФОПів, з яких приблизно 1,5 млн — на єдиному податку. Частина їх занижує свої реальні виручки для того, щоб залишатися на єдиному податку. При цьому розмір єдиного податку найчастіше менший, ніж податки із зарплати медсестри чи вчительки.

Також варто врахувати, що відсутність обліку у ФОПів дозволяє їм продавати, зокрема, контрабанду. Вони не видають чеки, а з чеком можна продати лише легальну продукцію. Як результат бюджет втрачає мільярди гривень щорічно. З іншого боку, спотворюється конкуренція над ринком.

Чесний підприємець змушений сплачувати податки та не може продавати сумнівний товар. Водночас «сірі» ФОПи сплачують мізерні податки, при цьому торгують контрабандою.

Як писали «ФАКТИ», ФОПи, які не встановлять касові апарати з 2022 року, поки не будуть піддаватися санкціям, проте тільки тому, що в Україні до кінця карантину діє мораторій на перевірки.

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