Нелегальні АЗС та мініНПЗ — джерело шкідливих викидів та забруднення природи: екологи звернулися до нардепів

Екологи заявили про шкідливість нелегальних заправок та підпільного виробництва пального для навколишнього середовища. Вони також закликали нардепів до глобальної перевірки нелегальних АЗС та мініНПЗ, змін у законодавстві для боротьби з тіньовим ринком нафтопродуктів та сприяння розслідуванню покривання нелегального ринку пального. Про це йдеться у зверненні «Екологічного альянсу «Зелене місто», оприлюдненому на офіційній сторінці організації.

Зокрема, у своєму зверненні екологи вказали на те, що протягом останнього року вони отримують численні скарги щодо точок нелегального продажу пального, кількість яких збільшується у геометричній прогресії.

«Нелегальні заправні станції, так звані „бочки“ — це джерело викидів у повітря шкідливих випарів. За останніми дослідженнями, в бензині що продається на нелегальних АЗС, були виявлені багаторазові перевищення вмісту токсичних речовин, зокрема бензолу та сірки, що може призвести до онкологічних захворювань, захворювання дихальної та серцево-судинної систем і інших важких хвороб», — йдеться у зверненні.

Окрім цього, за словами екологів, в більшості випадків нелегальні АЗС побудовані без дотримання будівельних норм та функціонують із порушенням норм пожежної та екологічної безпеки, що несе суттєву загрозу життю та здоров’ю оточуючих. Також «бочки» не могли б працювати без нелегальних виробників нафтопродуктів.

«Бочки» функціонують у тісній «спайці» із нелегальними виробниками пального, через яких український бюджет щороку втрачає до 4-х мільярдів гривень. Журналісти вже неодноразово повідомляли про те що пальне для «бочок» виробляється на 25 нелегальних мініНПЗ та нафтобазах, які забруднюють грунти і водойми та є джерелами виникнення техногенних катастроф та пожеж", — пишуть представники екологічної організації.

На думку екологів, функціонування як нелегальних АЗС, так і нелегальних мініНПЗ є неможливим без сприяння представників силових органів, контролюючих структур та корумпованої місцевої влади.

Представники екологічної організації «Екологічний альянс «Зелене місто» також наводять данні проєкту: «Карта об'єктів роздрібної торгівлі пальним, які мають ознаки порушення законодавства» — perevirazs.info, який виявив в Україні 448 нелегальних АЗС. У зв’язку з цим вони звертаються до народних депутатів України, аби ті втрутились у ситуацію із тіньовим ринком пального.

«В зв’язку із вищезазначеним, просимо:

— У рамках повноважень народного депутата сприяти перевірці вищезазначених точок нелегального продажу пального та мініНПЗ (шляхом направлення до компетентних органів державної влади депутатських звернень та запитів, виступів в стінах ВР та у профільних комітетах)

— Ініціювати зміни у законодавстві, які б унеможливили виникнення викладених у листі проблем у майбутньому (унеможливили існування тіньового ринку нафтопродуктів, тощо)

— Ініціювати розслідування щодо покривання посадовими особами злочинів у сфері виробництва та нелегального обігу пального", — йдеться у зверненні.

Як повідомлялось раніше, Україна щороку втрачає близько 20 млрд гривень через тіньовий ринок пального.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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