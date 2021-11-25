Розмір аліментів збільшиться з 1 грудня: сума та кого стосується

З 1 грудня в Україні збільшиться мінімальний розмір аліментів на дітей. Це з підвищенням прожиткового мінімуму, якого прив'язані дитячі соціальні виплати.

Прожитковий мінімум збільшиться до 2100 грн для малюків до шести років та до 2618 грн для дітей 6−18 років. Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів, що дорівнює 50 відсоткам прожиткового мінімуму, складе:

• для дітей до 6 років — 1050 грн ;

; • для дітей від 6 до 18 років — 1309 грн.

Нагадаємо, до прожиткового мінімуму в Україні прив'язано понад 180 видів соціальних виплат, а також штрафів, зборів, платежів та стягнень. Разом з аліментами на дітей з 1 грудня підвищаться допомога на дітей самотнім матерям, допомога опікунам, допомога на тяжкохворих дітей, допомога особі, яка доглядає хвору дитину.

Фото pixabay.com

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