27.09 / 27.33 30.44 / 30.84
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

14:01 29 листопада 2021
Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Вже 1 грудня на українців чекає черговий перерахунок пенсій. Як повідомляє ресурс На пенсії, максимальну надбавку у 800 гривень отримають її ті, кому вже виплачують 18 540 гривень, а мінімальна пенсія збільшиться із 1854 до 1934 гривень.

Читайте також: З 1 грудня зросте прожитковий мінімум: якими будуть суми для різних категорій та що залишиться без змін

Загалом масштабний перерахунок пенсій торкнеться одразу п'яти категорій пенсіонерів:

  • одержують максимальну та мінімальну виплату;
  • які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річного віку;
  • тих, хто має доплату за «наднормативний» страховий стаж;
  • досягли віку 75−80 років.

Нагадаємо, з 29 листопада оформити пенсію можна і у додатку «Дія».

663

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Збулася мрія: Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян обзавелися власним житлом

Джордж Камбосос-молодший

Камбосос після перемоги над Лопесом назвав свого наступного суперника — і це не Ломаченко

Газ

«Нафтогаз» скасовує тариф «Річний»: що робити споживачам

газ

До 40 грн за кубометр: постачальники газу опублікували тарифи на грудень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.