Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів
Вже 1 грудня на українців чекає черговий перерахунок пенсій. Як повідомляє ресурс На пенсії, максимальну надбавку у 800 гривень отримають її ті, кому вже виплачують 18 540 гривень, а мінімальна пенсія збільшиться із 1854 до 1934 гривень.
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Загалом масштабний перерахунок пенсій торкнеться одразу п'яти категорій пенсіонерів:
- одержують максимальну та мінімальну виплату;
- які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річного віку;
- тих, хто має доплату за «наднормативний» страховий стаж;
- досягли віку 75−80 років.
Нагадаємо, з 29 листопада оформити пенсію можна і у додатку «Дія».663
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