Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

Вже 1 грудня на українців чекає черговий перерахунок пенсій. Як повідомляє ресурс На пенсії, максимальну надбавку у 800 гривень отримають її ті, кому вже виплачують 18 540 гривень, а мінімальна пенсія збільшиться із 1854 до 1934 гривень.

Загалом масштабний перерахунок пенсій торкнеться одразу п'яти категорій пенсіонерів:

одержують максимальну та мінімальну виплату;

які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річного віку;

тих, хто має доплату за «наднормативний» страховий стаж;

досягли віку 75−80 років.

Нагадаємо, з 29 листопада оформити пенсію можна і у додатку «Дія».

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