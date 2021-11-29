В Україні піднімають посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою та мінімальну зарплату

З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні складе 6500 грн (до цього була — 6000), або ж 39,12 грн за годину роботи (була 36,11 грн). Разом із мінімальною зарплатою піднімається і розмір мінімального страхового внеску з зарплати працівників, доходів ФОП та самозайнятих осіб і фермерів — до 1430 грн (він вираховується як 22% мінімальної зарплати).



Також 1430 гривень доведеться сплатити за кожен місяць страхового стажу тим, хто докуповує його до необхідного. У разі сплати за минулі періоди ця ціна збільшується вдвічі — до 2860 гривень за місяць.



Максимальний страховий внесок складе 21450 гривень — він визначається як 22% від 15 мінімальних зарплат — максимального розміру бази нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ).



Збільшуються з 1 грудня і посадові оклади бюджетників, що визначаються за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС). Розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС — до 2893 гривень (раніше він становив 2670 грн) Обрахунок окладів більшості працівників бюджетної сфери — прибиральниць, вантажників, вчителів, лікарів, керівників установ тощо — здійснюється шляхом множення окладу першого розряду на відповідний іншим розрядам коефіцієнт. Оклади, наприклад, вчителів та лікарів (10−14 розряди) складуть 5265−7001 гривень (2893 помножене на тарифні коефіцієнти 1,82−2,42). Оклад за найвищим 25-м розрядом — 13047 грн.



У звʼязку з підвищенням посадових окладів будуть перераховані стипендії: асистентам-стажистам, клінічним ординаторам та аспірантам (докторантам), що навчаються «з відривом від виробництва» — вони становлять 90% посадового окладу викладача (доцента — для докторантів).



Що ще чекає на українців вже за кілька днів, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Зарплати, пенсії, аліменти, ціни на газ та правила карантину: що зміниться з 1 грудня».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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