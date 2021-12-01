Новий податок на землю: скільки та за що доведеться платити українцям

Ухвалений Верховною Радою «ресурсний» закон № 5600 заради наповнення бюджету збільшує податки для власників земельних ділянок, нерухомості, малого та середнього бізнесу. Президент Володимир Зеленський закон схвалив, тобто, незабаром документ буде підписано, і норми набудуть чинності.

Для власників земельних ділянок передбачається новий підхід до оподаткування. Податок тепер нараховуватиметься і на ті ділянки, які станом на початок 2022 року перебували за межами населених пунктів. Дрібним фермерам доведеться заплатити понад тисячу гривень на рік із кожного гектара.

Мінімальне податкове зобов'язання по землі прив'язане до нормативної оцінки ділянки та становить 5%. Якщо врахувати, що в середньому гектар землі нормативно оцінюється у 28 тис. грн, то платити доведеться приблизно 1,4 тис. грн на рік з кожного гектара. Точну суму мають визначити податкові органи і до кінця другого кварталу (1 липня 2022 року) надіслати громадянину нагадування.

Податок сплачується незалежно від того, чи отримували власники ділянки дохід чи працювали у збиток.

Крім того, законом збільшено збори з тих, хто займається продажем вирощеної сільгосппродукції. Дохід від продажів, що перевищує 78 тис. грн. на рік (12 мінімальних зарплат), оподатковується за ставкою 18%.

Проти податкових боржників запроваджуються жорсткіші заходи контролю. Податкова може звернутися до суду, щоб той заборонив боржникові залишати Україну, доки борг не буде погашено.

Нагадаємо, «ресурсний» закон також запроваджує нові збори з тих, хто продає нерухомість.

Фото pixabay.com

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