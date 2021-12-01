У Раду внесено оновлений проєкт Держбюджету-2022: Кабмін збільшив видаткову частину на 56 мільярдів

У середу, 1 грудня, до Верховної Ради внесено доопрацьований проект бюджету на 2022 рік — у першому читанні його схвалили на початку листопада.

Згідно з інформацією, зазначеною на порталі парламенту, цього ж дня документ передали на розгляд керівництву та до профільного комітету Ради.

«Доходи проекту державного бюджету на 2022 рік (без трансфертів) у сумі 1 311 332,6 млн грн, у тому числі доходи загального фонду — 1 170 316,1 млн грн та доходи спеціального фонду — 141 млн у порівнянні з першим читанням пропонується збільшити на 54 732 млн грн, у тому числі за загальним фондом — на 50 038,3 млн грн і за спеціальним фондом — на 4 693,6 млн гривень» , — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Доходи заплановані в обсязі 1.322.126.951,5 тис. гривень, витрати — 1.497.672.973,7 тис. гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету — 188.798.145,3 тис. гривень.

У документі, зокрема, заплановано збільшення видатків на соціальну підтримку у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасової зупинки діяльності суб'єктів господарювання (3 000 млн грн.). 1 000 млн грн направлять на фінансування програми «Питна вода України» на 2022 — 2026 роки".

На підвищення зарплат медикам спрямують 2 052,6 млн грн., на фінансове забезпечення заходів щодо розвитку інфраструктури аеропортів — 3 400 млн грн.; на поповнення статутного капіталу акціонерного товариства «Українські національні авіалінії» — 1000 млн грн.

Проект закону можуть розглянути вже у четвер, 2 грудня.

Нагадаємо, що в Раді президент Володимир Зеленський пообіцяв збільшення зарплат лікарям. А про створення національного авіаперевізника стало відомо днями — 25 листопада було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України та Airbus.

Фото з Pixabay.

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