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Рада готує великий «сюрприз» для «ФОПів»: що пропонують нардепи

16:51 1 грудня 2021
Рада готує великий «сюрприз» для «ФОПів»: що пропонують нардепи

Не встигли депутати проголосувати так званий «ресурсний» законопроект, що передбачає зростання податків для громадян і бізнесу, на розгляд в сесійній залі готують ще один проект закону про перегляд правил роботи ФОПів — № 6348.

Зокрема, пропонується виключити можливість перебування на I та II групі платників єдиного податку суб'єктів господарювання, що займаються виробництвом, високодоходними видами діяльності, а також здійснюють продаж товарів, що найчастіше ввозяться на територію України в незаконний спосіб.

Серед інших новацій:

  • збільшення порогу доходу платників єдиного податку III групи, що мають понад 10 найманих працівників, до 3000 мінімальних заробітних плат;
  • надання можливості органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати ставки для III групи платників єдиного податку (від 1,5% до 3% у разі сплати ПДВ та від 2,5% до 5% - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку);
  • відновлення системи обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного податку, через ведення обліку їх доходів (доходів і витрат) за типовою формою шляхом щоденного відображення отриманих доходів (доходів і витрат) як в паперовому, так і в електронному вигляді, в тому числі через електронний кабінет. Для фізичних осіб — підприємців, що будуть вести облік доходів (доходів і витрат) через електронний кабінет, запроваджується новий електронний сервіс — автоматичне заповнення інформації про доходи, отримані із застосуванням РРО, а також автоматичне заповнення і перевірка в електронному кабінеті податкової декларації та після її підписання платником податку — подання через електронний кабінет до контролюючого органу;
  • встановлення обов'язковості застосування РРО виключно юридичними особами та платниками єдиного податку III групи.

Нагадаємо, напередодні представники руху #SaveФОП знову влаштували гучну акцію протесту в Києві, перекривши рух автотранспорту в урядовому кварталі.

Фото скрін відео YouTube

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