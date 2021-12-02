В Україні готують підвищення з 1 січня тарифів на розподіл газу: кому і скільки доведеться платити

З 1 січня в Україні мають збільшитись тарифи на розподіл газу — у Національній комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг оприлюднили проекти постанов з цього питання.

У НКРЕКУ заявили, що ці документи опубліковані для обговорень, які відбудуться 13−15 грудня.

Чотириразового збільшення тарифів, про яке раніше попереджали експерти, у цих документах немає. За даними «УНІАН», зростання тарифів очікується від наступних постачальників:

«Вінницягаз» — з 1,68 до 1,76 грн за куб. м (+5%);

«Гадячгаз» — з 1,66 до 1,99 грн за куб. м (+16,6%);

«Дніпропетровськгаз» — з 1,17 до 1,26 грн за куб. м (+7%);

«Донецькоблгаз» — з 1,02 до 1,18 грн за куб. м (+13,5%);

«Житомиргаз» — з 1,68 до 1,7 грн за куб. м (+1,5%);

«Закарпатгаз» — з 1,78 до 1,99 грн за куб. м (+10,5%);

«Івано-Франківськгаз» — з 1,79 до 1,86 грн за куб. м (+4%);

«Київгаз» — з 0,31 до 0,32 грн за куб. м (+3%);

«Київоблгаз» — з 1,45 до 1,46 грн за куб. м (+1%);

«Коростишівгаз» — з 1,75 до 1,82 грн за куб. м (+4%);

«Кременчукгаз» — з 0,39 до 0,46 грн за куб. м (+16%);

«Криворіжгаз» — з 0,51 до 0,53 грн за куб. м (+4%);

«Лубнигаз» — з 1,79 до 1,99 грн за куб. м (+10%);

«Луганськгаз» — з 1,55 до 1,57 грн за куб. м (+2%);

«Львівгаз» — з 1,68 до 1,69 грн за куб. м (+0,5%);

«Мелітопольгаз» — з 1,79 до 1,84 грн за куб. м (+3%);

«Миколаївгаз» — з 1,79 до 1,99 грн. за куб. м (+10%);

«Одесагаз» — з 0,84 до 1,09 грн за куб. м (+30%);

«Сумигаз» — з 1,28 до 1,34 грн за куб. м (+4,5%);

«Тисменицягаз» — з 1,79 до 1,99 грн за куб. м (+10%);

«Уманьгаз» — з 1,78 до 1,95 грн за куб. м (+9%);

«Харківгаз» — з 1,79 до 1,99 грн за куб. м (+10%);

«Харківміськгаз» — з 0,35 до 0,43 грн за куб. м (+19%);

«Черкасигаз» — з 0,54 до 0,57 грн за куб. м (+5%);

«Чернівцігаз» — з 1,78 до 2,14 грн за куб. м (+17%);

«Чернігівгаз» — з 1,62 до 1,76 грн за куб. м (+8%);

ПрАТ «НДХП «Сірка» — з 1,14 до 1,21 грн за куб. м (+6%);

ДП «Кременецьке УПРГ» — з 1,30 до 1,36 грн за куб. м (+4,4%).

Для компаній як «Волиньгаз» та «Запоріжгаз» тарифи залишаться без змін — 1,57 та 0,92 грн за куб. м відповідно.

Водночас, тарифи на розподіл десяти компаній пропонується знизити:

«Дніпрогаз» — з 0,93 до 0,90 грн за куб. м (-3%);

«Кіровоградгаз» — з 1,60 до 1,49 грн за куб. м (-7%);

«Маріупольгаз» — з 1,53 до 1,45 грн за куб. м (-5,5%);

«Полтавагаз» — з 1,78 до 1,76 грн за куб. м (-1%);

«Рівнегаз» — з 1,68 до 1,54 грн за куб. м (-8,5%);

«Тернопільгаз» — з 1,79 до 1,75 грн за куб. м (-2%);

«Тернопільміськгаз» — з 0,88 до 0,80 грн за куб. м (-9%);

«Херсонгаз» — з 1,68 до 1,62 грн за куб. м (-4%);

«Хмельницькгаз» — з 1,66 до 1,54 грн за куб. м (-7%);

«Шепетівкагаз» — з 1,09 до 1,06 грн за куб. м (-3%).

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Фото з Pixabay.

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