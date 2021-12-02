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В Україні готують підвищення з 1 січня тарифів на розподіл газу: кому і скільки доведеться платити

16:45 2 грудня 2021
Газова плита

З 1 січня в Україні мають збільшитись тарифи на розподіл газу — у Національній комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг оприлюднили проекти постанов з цього питання.

У НКРЕКУ заявили, що ці документи опубліковані для обговорень, які відбудуться 13−15 грудня.

Чотириразового збільшення тарифів, про яке раніше попереджали експерти, у цих документах немає. За даними «УНІАН», зростання тарифів очікується від наступних постачальників:

  • «Вінницягаз» — з 1,68 до 1,76 грн за куб. м (+5%);
  • «Гадячгаз» — з 1,66 до 1,99 грн за куб. м (+16,6%);
  • «Дніпропетровськгаз» — з 1,17 до 1,26 грн за куб. м (+7%);
  • «Донецькоблгаз» — з 1,02 до 1,18 грн за куб. м (+13,5%);
  • «Житомиргаз» — з 1,68 до 1,7 грн за куб. м (+1,5%);
  • «Закарпатгаз» — з 1,78 до 1,99 грн за куб. м (+10,5%);
  • «Івано-Франківськгаз» — з 1,79 до 1,86 грн за куб. м (+4%);
  • «Київгаз» — з 0,31 до 0,32 грн за куб. м (+3%);
  • «Київоблгаз» — з 1,45 до 1,46 грн за куб. м (+1%);
  • «Коростишівгаз» — з 1,75 до 1,82 грн за куб. м (+4%);
  • «Кременчукгаз» — з 0,39 до 0,46 грн за куб. м (+16%);
  • «Криворіжгаз» — з 0,51 до 0,53 грн за куб. м (+4%);
  • «Лубнигаз» — з 1,79 до 1,99 грн за куб. м (+10%);
  • «Луганськгаз» — з 1,55 до 1,57 грн за куб. м (+2%);
  • «Львівгаз» — з 1,68 до 1,69 грн за куб. м (+0,5%);
  • «Мелітопольгаз» — з 1,79 до 1,84 грн за куб. м (+3%);
  • «Миколаївгаз» — з 1,79 до 1,99 грн. за куб. м (+10%);
  • «Одесагаз» — з 0,84 до 1,09 грн за куб. м (+30%);
  • «Сумигаз» — з 1,28 до 1,34 грн за куб. м (+4,5%);
  • «Тисменицягаз» — з 1,79 до 1,99 грн за куб. м (+10%);
  • «Уманьгаз» — з 1,78 до 1,95 грн за куб. м (+9%);
  • «Харківгаз» — з 1,79 до 1,99 грн за куб. м (+10%);
  • «Харківміськгаз» — з 0,35 до 0,43 грн за куб. м (+19%);
  • «Черкасигаз» — з 0,54 до 0,57 грн за куб. м (+5%);
  • «Чернівцігаз» — з 1,78 до 2,14 грн за куб. м (+17%);
  • «Чернігівгаз» — з 1,62 до 1,76 грн за куб. м (+8%);
  • ПрАТ «НДХП «Сірка» — з 1,14 до 1,21 грн за куб. м (+6%);
  • ДП «Кременецьке УПРГ» — з 1,30 до 1,36 грн за куб. м (+4,4%).

Для компаній як «Волиньгаз» та «Запоріжгаз» тарифи залишаться без змін — 1,57 та 0,92 грн за куб. м відповідно.

Водночас, тарифи на розподіл десяти компаній пропонується знизити:

  • «Дніпрогаз» — з 0,93 до 0,90 грн за куб. м (-3%);
  • «Кіровоградгаз» — з 1,60 до 1,49 грн за куб. м (-7%);
  • «Маріупольгаз» — з 1,53 до 1,45 грн за куб. м (-5,5%);
  • «Полтавагаз» — з 1,78 до 1,76 грн за куб. м (-1%);
  • «Рівнегаз» — з 1,68 до 1,54 грн за куб. м (-8,5%);
  • «Тернопільгаз» — з 1,79 до 1,75 грн за куб. м (-2%);
  • «Тернопільміськгаз» — з 0,88 до 0,80 грн за куб. м (-9%);
  • «Херсонгаз» — з 1,68 до 1,62 грн за куб. м (-4%);
  • «Хмельницькгаз» — з 1,66 до 1,54 грн за куб. м (-7%);
  • «Шепетівкагаз» — з 1,09 до 1,06 грн за куб. м (-3%).

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Фото з Pixabay.

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Газова плита

В Україні готують підвищення з 1 січня тарифів на розподіл газу: кому і скільки доведеться платити

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