До 23-х років включно: боржникам за аліментами нагадали про нові суми на утримання дітей

У зв'язку з тим, що з 1 грудня в Україні змінився розмір прожиткового мінімуму, також зросла сума аліментів, які повинні виплачувати батьки на дітей.

У Мін'юсті вирішили нагадати, що для малюків віком до 6 років прожитковий мінімум з 1 грудня становить 2100 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2618 грн.

Відповідно, зростають і прив'язані до цього показника соціальні допомоги, виплати, зокрема, та аліменти на дітей.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів тепер становитиме:

- для малюків до 6 років — 1050 грн;

- для дітей віком від 6 до 18 років — 1309 грн.

Разом з тим якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 1% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Крім того, нагадали у Мін'юсті, згідно з Сімейним Кодексом України, діти віком від 18 до 23 років теж мають право на аліменти за умови, що вони продовжують навчання. Форма навчання (денна, вечірня, заочна) ролі не грає.

Для таких одержувачів аліментів основою розрахунку береться прожитковий мінімум для працездатних осіб. Відповідно, мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей віком 18−23 років становить 1240,5 грн.

«Стягувачам слід знати, що процес зміни грошових надходжень відбувається автоматично, без звернень до органів державної виконавчої служби», — йдеться у повідомленні.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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