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Підвищення пенсій у грудні: хто з українців отримає максимальну виплату 19340 гривень

12:44 4 грудня 2021
пенсії

З 1 грудня в Україні разом з іншими соціальними показниками змінився розмір максимальної пенсії. З 18540 грн його підвищено до 19340 грн. Перерахунок відбувся, оскільки змінився закладений у бюджеті прожитковий мінімум. Максимальна пенсія складає 10 мінімумів для непрацездатних.

Максимальну пенсію в Україні отримує дуже малий відсоток пенсіонерів. Так, виплати у розмірі понад 10 тисяч гривень нараховано 471,6 тис. пенсіонерів або 4,3% тих, хто отримує пенсію.

Враховуючи, що ключовою складовою пенсії є зарплата, у виграші ті, хто працював легально та отримував високий «білий» дохід. За даними Мінсоцполітики, легальні доходи, які дають змогу претендувати на високу пенсію, в Україні отримують не більше 0,5−0,6% працюючих. Під високим доходом маються на увазі зарплати 62−90 тис. гривень (у 2019−2021 роках).

Нагадаємо, 1 грудня змінилися доплати за наднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД. Перевірити свій стаж, відомості про зарплату та розмір призначеної пенсії можна в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду.

Фото pixabay.com

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