Розмір страхового стажу для пенсії можна перевірити онлайн: деталі

Пенсійний фонд запропонував українцям нову опцію: перевірити страховий стаж і сплачені внески у ПФУ в режимі онлайн — на сайті фонду. Там же можна доповнити відомості про трудову діяльність, якщо певний період роботи з якихось причин відсутній в базі. Функція обіцяє бути актуальною, оскільки, за підрахунками соціологів, більше половини українців при виході на пенсію виявлять, що їм не вистачає страхового стажу.

Для роботи з документами необхідно буде зареєструватися на порталі, а потім авторизуватися за допомогою електронного підпису. Далі стають доступними наступні функції:

перевірити (заповнити) загальні дані;

актуалізувати дані, направивши ПФУ відсутні відомості про стаж.

Для підтвердження даних про трудову діяльність необхідно прикласти скан-копії паперових документів. Приймаються відскановані копії трудової книжки, військового квитка, диплома, книжки колгоспника і т.д.

Після відправлення документів на екрані має з'явитися підтвердження. Надалі переглянути листування з Пенсійним фондом можна буде в розділі «Звернення».

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд роз'яснив, кому не зарахують до страхового стажу роки навчання у вузі і що робити, якщо стажу не вистачає для призначення пенсії.

Фото pixabay.com

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