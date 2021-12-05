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Як змінився розмір пенсії за віком з 1 грудня

7:12 5 грудня 2021
Як змінився розмір пенсії за віком з 1 грудня

З 1 грудня в Україні підвищили розмір пенсійних виплат. Як і вимагає закон про державний бюджет на 2021 рік, мінімальна пенсія за віком тим, хто досяг 65 років і має повний страховий стаж (35 років для чоловіків, 30 років для жінок) збільшилася до 40% мінімальної зарплати і дорівнює 2600 грн (раніше — 2400 грн). Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Додатково виплачується надбавка за кожний рік стажу понад норму (1% від мінімальної пенсії за кожний рік).

Зазначимо, що в уряді запевняють, що дефіцит Пенсійного фонду, який виник через збільшення розміру пенсій у грудні, буде покритий самим Фондом за рахунок казначейської позики.

Фото з Pixabay

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