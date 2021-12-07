Консорціум інвесторів, який переміг в аукціоні з продажу Першого київського машинобудівного заводу (колишній «Більшовик»), вніс 1,43 млрд грн за придбаний актив, пишуть «Українські новини» з посиланням на представника інвесторів Ольгу Джелебову.

За її словами, команди приступають до вивчення території та розробки концепції майбутнього проєкту.

«Концепція знаходиться у стадії детального опрацювання і потребує значного часу та різних компетенцій. Об'єкт великий, непростий і потребує глибокого детального вивчення. Наше завдання — створити тут відкритий, комфортний, сучасно облаштований простір для роботи, дозвілля та проживання неподалік центру міста», — заявила представник консорціуму.

Інвестор, як зазначила Джелебова, готовий виконувати умови угоди, попри складну ситуацію, що постійно змінюється, в Україні та світі.

«Ми готові повністю виконати взяті на себе інвестиційні зобов'язання та вкладатись у розвиток проєкту вже найближчим часом, незважаючи на непросту економічну та політичну кон'юнктуру в Україні та світі», — наголосила Ольга Джелебова.

Нагадаємо, 27 жовтня відбувся конкурс із приватизації АТ «Перший київський машинобудівний завод» (ПКМЗ, бувший «Більшовик»). Завод купив консорціум інвесторів у складі компанії UDP (Андрій Іванов) та «А Девелопмент» (Олексій Баранов). З урахуванням боргів підприємства, які становлять понад 500 млн гривень, а також необхідних витрат на релокацію виробництва, держбюджет отримає від цієї угоди понад 2 млрд грн.

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