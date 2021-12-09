Для подальшого покращення інвестиційного клімату Україні потрібні позитивні кейси. Таким прикладом може стати продаж колишнього заводу «Більшовик». Таку думку озвучив президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несін.

«Загалом інвестиційний клімат у країні дуже поганий. Достатньо згадати Sky Mall, коли у прибалтійських інвесторів фактично „віджали“ цей актив. Це дуже поганий приклад. Та й дрібний інвестор дуже часто страждає. Наприклад, кидають інвесторів, які вкладають кошти у квартири. Прикладів маса — „Еліта-центр“, проєкти Войцеховського, „Укрбуд“. Якщо не наведуть лад, інвестиційний клімат в Україні буде на рівні плінтусу», — переконаний експерт.

За його словами, особливо незахищеними почуваються іноземні інвестори.

«Якби у випадку із „Більшовиком“ був іноземний інвестор, і стикнувся з такими перешкодами, чутками про можливе вторгнення Росії, він би призупинив свої дії. Але наш не дуже лякається. За нинішніх умов ризикувати можуть тільки внутрішні інвестори», — заявив Віктор Несін.

За його словами, інвестиції у нерухомість потрібно масштабувати, адже вони є рушійною силою для всієї української економіки.

«Інвестиції у ринок нерухомості — це дзеркальне відображення економіки у країні. І за розвитком цього ринку можна розрахувати розвиток економіки. Якщо ринок нерухомості нічого не вартий, економіка у занепаді. Якщо ринок активний, ціни високі, тоді економіка розвивається, платяться податки», — підсумував президент Спілки фахівців з нерухомого майна в Україні.

Як повідомлялося, 7 грудня до державного бюджету надійшло понад 1,4 млрд грн від продажу Першого київського машинобудівного заводу (колишній «Більшовик»). Сам аукціон відбувся 27 жовтня. Його переможцем став консорціум інвесторів у складі компанії А Девелопмент (Олексій Баранов) та UDP (Андрій Іванов). За словами представників інвестора, на даний момент вони розробляють концепцію майбутньої забудови на місці «Більшовика» та мають намір дотримуватися усіх інвестиційних зобов’язань і вкладати у проєкт значні кошти.

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