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Нацбанк знову підняв облікову ставку: що це означає

16:17 10 грудня 2021
Нацбанк знову підняв облікову ставку: що це означає

З 10 грудня 2021 року Національний банк знову підвищив облікову ставку — з 8,5% до 9,0%, намагаючись стримати зростаючу інфляцію. Інформація про це оприлюднена на сайті регулятора.

Як повідомив на брифінгу заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, наразі економіка потребує покращення інфляційних очікувань та забезпечення сталого зниження інфляції до 5%.

Облікова ставка у 2021 році піднімається вже втретє — так, у березні вона зросла з 6,0% до 6,5% річних, а у вересні — з 6,5% до 8,5%.

Українцям же важливо знати, що чим вища облікова ставка, тим більший відсоток доведеться платити комерційним банкам за кредитами.

Нагадаємо, що у другій половині листопада національна валюта почала стрімко дешевшати як щодо американської валюти, так і до євро.

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