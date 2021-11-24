Курси долара та євро різко пішли вгору: що відбувається

Падіння курсу національної валюти, яке почалося минулого тижня, стрімко прискорюється. Причому гривня девальвує не лише щодо американської, але й щодо європейської валюти. Так, за останній тиждень, з 17 листопада, долар подорожчав на 45 копійок, а євро — на 21 копійку. У середу, 24 листопада, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,86 грн за долар і 30,24 грн за євро.

Гривня девальвувала і на готівковому валютному ринку, подешевшавши на 20−40 копійок. Причому долар уже продають дорожче за 27 грн. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,75 грн, купити — по 27,03 грн; євро — здати по 30,02 грн, купити — по 30,42 грн. Експерти прогнозують подальше падіння курсу гривні до долара та євро. Хоча до кінця року ситуація може змінитись.

«За минулий тиждень курс долара до гривні значно зріс на всіх сегментах валютного ринку, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — Так, минулого вівторка офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, зріс з 26,34 до 26,86 грн. Попит та пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 26,47−26,49 до 26,85−26,87 грн (+1,4%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара у банках за тиждень зросли з 26,33−26,54 грн до 26,76−27,03 грн (+1,6% - +1,9%). При цьому різниця між середнім продажем та середньою покупкою розширилася з 0,8% до 1% за рахунок швидшого зростання курсу продажу порівняно з покупкою.

Важливо відзначити, що 22 листопада Рада виконавчих директорів МВФ затвердила перший перегляд програми stand-by з Україною та погодила виділення другого траншу на суму 700 млн доларів. Продовження виконання програми stand-by дозволить Україні отримати наступні транші від МВФ загальним обсягом понад 2 млрд доларів.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо на зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1−27,3 грн", — вважає Вадим Йосуб.

На думку експертів, на курсі гривні негативно позначилося скорочення іноземних інвестицій у державні боргові папери.

«У вівторок курс долара США щодо гривні знову зміцнився, — розповів аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ виходив на ринок із валютними інтервенціями та продав близько 130 млн доларів США. Торгова сесія вівторка щодо валютної пари долар-гривня завершилася на рівні 26,87 грн, курс євро зміцнився до позначки 30,23 грн.

Учора (23 листопада. — Авт.) Мінфін України провів аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку було запропоновано держоблігації шести випусків у гривнях з термінами погашення у 3, 12, 18, 24, 36 та 60 місяців. До держбюджету було залучено 4,44 млрд грн. Середньозважена дохідність цих паперів залишилася без істотних змін, тому нерезиденти проігнорували це розміщення. Зарубіжні інвестори скоротили свої вкладення в ОВДП з початку поточного місяця на 1,49 млрд грн — до 93,31 млрд грн. Нерезиденти можуть розпочати виведення у материнські юрисдикції отримані від продажу ОВДП кошти, використовуючи міжбанк для купівлі іноземних валют. Такий обсяг пропозиції гривні здатний призвести до нового стрімкого зростання курсів долара та євро.

У ніч із понеділка на вівторок Рада директорів МВФ ухвалила рішення виділити Україні 700 млн доларів США та продовжити програму stand-by до кінця червня 2022 року. Гроші вже надійшли на рахунки Мінфіну України. За заявою президента України Володимира Зеленського, отримані кошти спрямовані на подолання наслідків пандемії коронавірусу. Подібний крок Фонду буде позитивно сприйнятий інвесторами та сприятливо вплине на курс гривні наприкінці цього року.

Вважаю, що цього тижня долар щодо гривні зміцниться до рівня 26,95 грн. Єдина європейська валюта, зважаючи на все, зросте до позначки 30,45 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

До речі, незабаром українцям припинять пропонувати «швидкі кредити під 0%». Національний банк України ухвалив низку важливих постанов, що регулюють діяльність небанківських фінансових установ. Тепер вони зобов'язані будуть розкривати повну інформацію про вартість кредиту, рекламуючи його на своїх веб-сайтах. Причому інформація має бути у вигляді файлу з вичерпними даними про повну вартість, умови отримання послуги, наслідки порушення договору за кредитом тощо, щоб кожен споживач зміг завантажити такий файл та ознайомитися з будь-якими нюансами отримання позики.

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