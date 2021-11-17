Курс долара різко пішов угору: названо причину

Якщо останнім часом курс національної валюти стабільно зміцнювався, то тепер ситуація змінилася. Долар різко подорожчав, при цьому європейська валюта продовжила падіння, досягнувши психологічної позначки 30 грн. Так, за останній тиждень, з 10 листопада, долар подорожчав на 32 копійки, а євро подешевшав на 18 копійок. У середу, 17 листопада, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,41 грн. за долар і 30,03 грн. за євро. До речі, у п'ятницю, 12 листопада, Нацбанк уперше з літа 2020 року встановив офіційний курс євро нижче 30 гривень. Така ситуація спостерігається і готівковому валютному ринку. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,33 грн., купити — по 26,55 грн.; євро — здати по 29,84 грн, купити — по 30,23 грн. Експерти прогнозують подальше подорожчання не лише долара, а й євро.

«За минулий тиждень курс долара до гривні помітно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,9−1,5%, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — Так, минулого вівторка офіційний курс долара США, який встановлюється НБУ, зріс з 26,08 до 26,41 грн. Попит та пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 26,08 — 26,10 грн до 26,47 — 26,49 грн (+1,5%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара у банках за тиждень зросли з 26,04 — 26,29 грн до 26,33 — 26,53 грн (+1,1% - +0,9%). При цьому різниця між середнім продажем і середньою покупкою скоротилася з 0,9% до 0,8% за рахунок швидшого зростання курсу купівлі порівняно з продажем.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо на зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6 — 26,8 грн" .

Експерти також зазначають, що слідом за американською почне дорожчати і європейська валюта.

«У вівторок курс долара США щодо гривні помітно зріс, — розповів „ФАКТАМ“ аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов . — Високі обсяги торгів говорять про те, що даний тренд може продовжитися до кінця тижня. НБУ виходив на ринок з валютними інтервенціями з продажу. Торгова сесія вівторка щодо валютної пари долар-гривня завершилася на рівні 26,49 грн, курс євро знизився до позначки 30,05 грн.».

Вчора відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку було запропоновано держбонди у гривнях із термінами погашення у 6, 12, 18, 24, 36 та 60 місяців. Середньозважена дохідність «довгих» паперів знову перевищила позначку 13%. Незважаючи на це, нерезиденти проігнорували дане розміщення. До держбюджету було залучено 8,16 млрд грн.

За даними Держстату, зростання ВВП України за III квартал нинішнього року склало 2,4% щодо аналогічного періоду 2020 року. Раніше НБУ очікував збільшення цього показника на 4%. Головними причинами низьких темпів економічного відновлення стали локдаун та низькі темпи вакцинації.

НБУ повідомляє про те, що експорт IT-послуг з січня по вересень поточного року досяг 4,84 млрд доларів — відносне зростання до аналогічного періоду минулого становило 35%. Все це сприятливо позначається на курсі гривні та внутрішньому попиті.

«Вважаю, що на поточному тижні долар США щодо гривні продовжить зміцнення до рівня 26,6 грн. Єдина європейська валюта, зважаючи на все, зросте до позначки 30,15 грн» , — прогнозує Андрій Гойлов.

Варто зазначити, що у жовтні середня заробітна плата українців знизилася на 300 грн і становить 17,7 тис. грн, що також може вплинути на курс національної валюти. Хоча майже половина роботодавців планують підвищити зарплату працівникам 2022 року.

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