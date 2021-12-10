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У грудні кияни отримають нові платіжки за опалення та гарячу воду: що зміниться

16:55 10 грудня 2021
Опалення

Починаючи з грудня 2021 року у платіжках за комуналку, які отримуватимуть мешканці столиці, з'являться нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення та гарячого водопостачання.

Як повідомляють у «Київтеплоенерго», якщо раніше за обслуговування та заміну будинкових лічильників тепла та гарячої води мешканці платили у вигляді внесків, то тепер це включено до плати за абонентське обслуговування.

«Абонплата за тепло та гарячу воду вказуватиметься у платіжці окремими рядками та відображатиметься щомісяця. Вона включає витрати на обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов'язані з розподілом та адмініструванням послуг. Максимальний розмір абонплати для однієї столичної квартири — 30,95 грн. за послугу з постачання теплової енергії та 33,74 грн. за послугу з постачання гарячої води» , — йдеться у повідомленні.

Для будинків, обладнаних приладами обліку, у платіжках клієнтів відображатимуться такі складові споживання теплової енергії, як функціонування систем опалення та гарячого водопостачання. Їх виділятимуть із загального обсягу теплової енергії, спожитої будинком, відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

Також у частини клієнтів з'явиться рядок із мінімальною часткою. Це стосується власників квартир з індивідуальними лічильниками, які несвоєчасно передають свідчення, або передають близькі чи рівні нулю. Новий рядок відображає мінімальну частину середнього споживання із загального обсягу спожитої теплової енергії вдома.

«Платежки за листопад клієнти „Київтеплоенерго“ отримають у грудні. Як і минулого місяця, тарифи в опалювальному сезоні 2021/2022 на опалення залишаються постійними. Вартість 1 Гкал тепла становить 1654,41 грн (з ПДВ)», — додали у компанії.

Нагадаємо, що днями в Міненерго опублікували консенсунс-прогноз, в якому спрогнозували зростання тарифів на тепло, гарячу воду, світло та газ на 2022−2024 роки. Зокрема, опалення та гаряча вода, за цим прогнозом, наступного року мають подорожчати на 16 відсотків.

Фото з Pixabay

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