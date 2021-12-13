Пенсійний збір: хто має право його не платити та як повернути «переплату»

У Пенсійному фонді, де пояснили, як отримати пенсію, якщо не вистачає страхового стажу, тепер розповіли, хто має право не сплачувати пенсійний збір при купівлі нерухомості (йдеться про 1% від суми угоди).

Як повідомляє ресурс На пенсії, пільга поширюється на:

осіб, які здійснюють покупку житла вперше (у т.ч. у даному випадку покупкою вважається також успадкування житла,

отримання їх у дар і купівлю у вигляді частки загальному майні подружжя);

юридичних осіб, які купують нерухоме майно за бюджетні кошти;

організації іноземних держав, які мають імунітет відповідно до міжнародних договорів;

громадян, які перебували у черзі на отримання житла.

Також людина звільняється від пенсійного збору під час інвестування у будівництво житла (наприклад, за участь у фонді фінансування будівництва, придбання цільових облігацій).

Повернути безпідставно сплачений пенсійний збір можна у судовому порядку.

Для цього потрібно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду, подавши такі відомості про заявника:

заяву довільної форми з описом операції купівлі житла;

договір купівлі-продажу;

копію квитанції про сплату пенсійного збору;

довідку з Державного реєстру прав на нерухоме майно (підтвердження того, що придбане житло є першим придбаним нерухомим майном).

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про президентську ініціативу щодо «економічної паспортизації» — звідки надійдуть гроші, на що можна витратити і хто отримає доступ до виплат.

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