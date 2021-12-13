26.82 / 27.04 30.18 / 30.53
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пенсійний збір: хто має право його не платити та як повернути «переплату»

19:29 13 грудня 2021
Пенсійний збір: хто має право його не платити та як повернути «переплату»

У Пенсійному фонді, де пояснили, як отримати пенсію, якщо не вистачає страхового стажу, тепер розповіли, хто має право не сплачувати пенсійний збір при купівлі нерухомості (йдеться про 1% від суми угоди).

Як повідомляє ресурс На пенсії, пільга поширюється на:

  • осіб, які здійснюють покупку житла вперше (у т.ч. у даному випадку покупкою вважається також успадкування житла,
  • отримання їх у дар і купівлю у вигляді частки загальному майні подружжя);
  • юридичних осіб, які купують нерухоме майно за бюджетні кошти;
  • організації іноземних держав, які мають імунітет відповідно до міжнародних договорів;
  • громадян, які перебували у черзі на отримання житла.

Також людина звільняється від пенсійного збору під час інвестування у будівництво житла (наприклад, за участь у фонді фінансування будівництва, придбання цільових облігацій).

Повернути безпідставно сплачений пенсійний збір можна у судовому порядку.

Для цього потрібно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду, подавши такі відомості про заявника:

  • заяву довільної форми з описом операції купівлі житла;
  • договір купівлі-продажу;
  • копію квитанції про сплату пенсійного збору;
  • довідку з Державного реєстру прав на нерухоме майно (підтвердження того, що придбане житло є першим придбаним нерухомим майном).

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про президентську ініціативу щодо «економічної паспортизації» — звідки надійдуть гроші, на що можна витратити і хто отримає доступ до виплат.

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гаманець

Страховий стаж 35 років: на які категорії чекає додатковий перерахунок пенсій у 2022 році

пенсії

Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує

касові апарати

Касові апарати для ФОП: кому потрібні у 2022 році, умови та штрафи

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.