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У Раді готують зниження податків для фізосіб: що відомо

14:32 14 грудня 2021
Гетьманців

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який раніше заявив, що уряд розробляє законопроект, що передбачає непрямі методи податкового контролю, анонсував реєстрацію в парламенті до кінця 2021 року законопроекту про зниження оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, а також запровадження податку на виведений капітал.

«У нас є великий законопроект про оподаткування доходів. Хочемо знизити оподаткування доходів і фізосіб, і юросіб, і ввести податок на виведений капітал, усечено, як у Польщі. Також розширити декларування доходів, дати більше податкових відрахувань громадянам», — заявив він в інтерв'ю агенції «Інтерфакс-Україна».

За словами Гетманцева, документ можуть зареєструвати ще цього року, «щоб він запрацював із 2023 року». Він також зазначив, що проект закону також пропонує оподаткування додаткової роботи. «Це коли ти просто реєструєшся у „Дії“ і можеш отримувати дохід від 27 видів діяльності. Наприклад, таксувати вечорами. За це податок лише 5%, без ЄСВ» , — пояснив він.

При цьому Гетьманцев погодився, що негативна реакція Міжнародного валютного фонду на такі законодавчі ініціативи може стати перешкодою для їхнього ухвалення.

Раніше парламентарій різко висловився, коментуючи акції протесту ФОПів під Радою, які виступають проти розширення кола підприємців, для яких з 1 січня 2022 використання РРО і ПРРО стане обов'язковим.

Фото зі сторінки Данила Гетманцева у соціальних мережах

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