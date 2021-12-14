Заправки, які найменше сплачують податків, продають найгірший бензин: експерт показав взаємозв'язок

Проєкт «РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах» опублікував ТОП-200 великих платників податків паливного ринку за 9 місяців 2021 року. Про це пише директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн у статті для видання «Дзеркало тижня».

«З огляду на проміжний характер 9-місячного рейтингу, зосередимося на найбільш інформативному індикаторі — податковому навантаженні на 1 літр», — пише Куюн.

Коментуючи податкове навантаження, експерт зазначає, що, як і раніше, прямої картини тут немає.

«У торішнього лідера мережі Shell показник упав на 40%, з 1,79 до 1,07 грн/л (порівняння наведено з урахуванням результату компанії „Альянс Ойл Україна“ — ексклюзивного оптового постачальника пального в мережу Shell, який, між тим, не входить у периметр її бізнесу (без урахування податків оптовика „літровий“ результат у 2021 році мережі опускається до 0,99 грн). Серед видимих причин, які могли викликати таке піке, — зниження маржі внаслідок запровадження держрегулювання та дисконтна політика, яка останнім часом стала агресивнішою», — зазначив Куюн.

За його словами, мережі заправок, що торгують бензином, який не відповідає вимогам стандартів, знаходяться в нижніх рядках рейтингу платників податків.

«Згідно з даними Державної екологічної інспекції, в мережах Мotto, SUNOIL, „Укрпетроль“, „Брент Ойл“ тощо були зафіксовані нафтопродукти, які не відповідають вимогам стандартів. Раніше ці ж мережі разом із БРСМ відзначилися у дослідженнях бензинів А-92, А-95 та ДП, проведених Інститутом споживчих експертиз навесні та влітку 2021 року», — повідомляється у статті «Дзеркала тижня».

Експерт зазначає, що у мережі «БРСМ-Нафта» показник сплати податків зріс у порівнянні з першою половиною 2021 року, однак він все одно нижчий, ніж в аналогічних за розмірами мереж АЗС.

«У центрі уваги БРСМ — зростання „літрового“ навантаження виросло вдвічі з 16 до 31 коп./л. Похвально, але це вдвічі нижче, ніж у „Привату“ та вчетверо нижче, ніж в ОККО», — пише Куюн і зазначає, якщо компанія збереже 9-місячний темп до кінця року, то заплатить податків удвічі більше, ніж у 2020 році. За його словами, що сприяло цим змінам — регулярні обшуки фіскалів з арештами майна або громадський осуд, — «невідомо, та й не так важливо».

На думку експерта, відсутність системності у змінах податкового навантаження дозволяє багатьом «королям бензоколонок», як і раніше, визначати його на власний розсуд.

«Необхідна не лише більша увага податківців до касової дисципліни, а й ліквідація нелегальних обсягів пального, які найчастіше реалізуються „мимо каси“. Це насамперед зупинення роботи міні-НПЗ та бар'єри на шляху імпортних паливних компонентів», — вважає Куюн. За його словами, такі дії допоможуть збільшити податкові надходження до бюджету мереж заправок.

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