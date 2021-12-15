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Субсидії на опалювальний сезон: як вирішити питання щодо боргів за комуналку

15:34 15 грудня 2021
Гривні

Заборгованість з оплати комунальних послуг не є перешкодою у наданні субсидії, щоправда, за певних умов.

«Якщо борг уже накопичився, а людина нарешті усвідомила, що їй потрібна допомога, то вихід є. Є навіть три варіанти», — повідомила в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Варіанти наступні:

  • погасити борг та звернутися за субсидією;
  • укласти з постачальником послуг договір про реструктуризацію та надати його при зверненні за субсидією;
  • звернутися до суду, якщо людина вважає, що заборгованість виникла неправомірно (при зверненні за субсидією потрібно надати копію ухвали про відкриття провадження у справі, та субсидію призначать, якщо людина відповідає іншим критеріям для отримання субсидії).

Матеріал «Чи призначать субсидію власникам кількох квартир, іноземцям та безробітним: розповідає Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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