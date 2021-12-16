Перший великий конфлікт на ринку фінтех: експерт про схожість нового проєкту Дубілета з «Монобанком»

Після заяви Дмитра Дубілета про запуск міжнародного проєкту Leobank юристи Monobank нібито отримали завдання готуватись до судового процесу за фактом порушення авторських прав. Про це написав експерт Дмитро Марунич на своїй сторінці у фейсбуці, посилаючись на інсайд.

«За наявною інформацією, після публікації Дубілета юристи Мonobank отримали завдання готуватися до судового процесу за фактом порушення авторських прав. Дмитро Дубілет та його фінтехкомпанія або банк в Азербайджані. Сьогодні ми маємо перший великий корпоративний конфлікт на ринку фінтех в Україні», — написав політолог.

Нагадаємо, 15 грудня Дмитро Дубілет на своїй сторінці в соцмережі заявив про відкриття окремо від команди Monobank фінтехпроєкту Leobank в Азейрбайджані. Бізнесмен має намір масштабувати його в інших країнах, зокрема в Нігерії.

З першого погляду відрізнити Мonobank від Leobank фактично неможливо. Як можна відкрити команду Мonobank без команди Мonobank? Питання виникає відразу при розгляді продукту Leobank, враження — як від відвідування AliExpress — різниця у найдрібніших деталях. І ця незначна різниця явно підтверджує, що сам Monobank у цьому стартапі не бере участі", — зазначив Дмитро Маруніч.

Фото https://ua.depositphotos.com/

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter