Замість «пакету малюка» тепер можна отримати гроші: як це зробити

Відтепер у батьків новонароджених з'явилася можливість отримати грошову компенсацію замість «пакунка малюка» — набору предметів для малюка і мами. Зробити це можна в онлайн-сервісі «єМалятко» у застосунку «Дія».

Втім, в Мінсоцполітики наголошують, що компенсацію зможуть оформити тільки ті батьки, які не отримали «пакунок малюка» у пологовому будинку або управлінні соцзахисту населення за місцем проживання.

Аби отримати кошти, один з батьків дитини має заповнити заявку за посиланням: https://diia.gov.ua/services/yemalyatko, а також відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка» у будь-якому відділенні ПриватБанку.

Кошти (6300 гривень станом на грудень 2021 року) будуть зараховані тільки на цей рахунок, і витратити їх можна буде лише на придбання дитячих товарів офлайн або у інтернет-магазинах, список яких розміщений на сайті Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, що влітку 2020 року вже вирішував замість «пакунків малюка» видавати батькам гроші — соціальну картку, яку можна було отоварювати в певних магазинах. Таке рішення було прийнято з проблемами при виготовленні наборів. Втім, пізніше ухвалили рішення щодо повернення до попередньої схеми допомоги молодим сім'ям.

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