Українцям старше 55 років можуть дозволити брати участь у накопичувальній пенсійній системі: названо причину

В Міністерстві соціальної політики ініціюватимуть можливість участі в обов'язковій накопичувальній пенсійній системі особам після 55 років. Про це в коментарі Суспільне розповіла міністр Марина Лазебна.

Вона пояснила, що багато людей нині мають сили працювати і після 60 років, при цьому маючи непогану зарплату.

«Зараз у законопроєкті написано, що учасниками обов'язкової накопичувальної системи можуть бути люди до 55 років. Але ми говорили з нашими експертами та дивились, як інші країни зробили. Чому це так зроблено? Бо коли вже 55 років, а у нас зараз пенсійний вік 60 років, ніби мало часу накопичити. Але люди працюють і після 60. І у різних людей різні зарплати. І людина може мати гарну зарплату і собі відкладати, і працювати після 60 років», — пояснила урядовець, додавши, що міністерство виступає за те, щоб людина сама після 55 років, добровільно, визначилась, чи хоче вона бути учасником накопичувальної системи.

«Це демократичний принцип — право вибору», — наголосила очільниці Мінсоцполітики.

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