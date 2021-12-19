27.09 / 27.30 30.52 / 30.91
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Українцям старше 55 років можуть дозволити брати участь у накопичувальній пенсійній системі: названо причину

20:46 19 грудня 2021
Марина Лазебна

В Міністерстві соціальної політики ініціюватимуть можливість участі в обов'язковій накопичувальній пенсійній системі особам після 55 років. Про це в коментарі Суспільне розповіла міністр Марина Лазебна.

Вона пояснила, що багато людей нині мають сили працювати і після 60 років, при цьому маючи непогану зарплату.

«Зараз у законопроєкті написано, що учасниками обов'язкової накопичувальної системи можуть бути люди до 55 років. Але ми говорили з нашими експертами та дивились, як інші країни зробили. Чому це так зроблено? Бо коли вже 55 років, а у нас зараз пенсійний вік 60 років, ніби мало часу накопичити. Але люди працюють і після 60. І у різних людей різні зарплати. І людина може мати гарну зарплату і собі відкладати, і працювати після 60 років», — пояснила урядовець, додавши, що міністерство виступає за те, щоб людина сама після 55 років, добровільно, визначилась, чи хоче вона бути учасником накопичувальної системи.

«Це демократичний принцип — право вибору», — наголосила очільниці Мінсоцполітики.

Читайте також статтю «ФАКТІВ» «Ми взяли хороший темп для підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам», — Марина Лазебна"

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

реєстратор прро

Касові апарати з 1 січня: кого стосується та скільки ФОП заплатить за порушення

салат

Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

Злата Огневич та Максим Тарапата

Злата — вже не Огнєвіч, а Тарапата: творці «Холостячки» натякнули на те, чим насправді закінчилося шоу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.