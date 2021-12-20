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Субсидія у розпал опалювального сезону: що важливо знати тим, хто «раптом» вирішив звернутися за допомогою

10:32 20 грудня 2021
квитанція

Подати заявку на житлову субсидію можна і після початку опалювального сезону, якщо зросли тарифи або несподівано зменшився дохід сім'ї. Органи соціального захисту населення приймають заяви від претендентів на субсидію протягом усього року. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна .

Тим, хто поспішить та звернеться за субсидією у перші два місяці опалювального сезону, допомогу призначать з дати початку підключення будинків до тепла та аж до закінчення сезону. Не варто зволікати зі зверненням за субсидією і в тому випадку, якщо підвищилися комунальні тарифи.

«Якщо людина звертається за субсидією протягом трьох місяців після підвищення тарифів, то субсидія призначається з місяця такого підвищення до закінчення опалювального сезону», — пояснила міністр.

Перевіряти, чи призначено субсидію, з якої дати та на який термін, на яку суму, сім'я може самостійно. Вся інформація знаходиться на сайті https://subsidii.ioc.gov.ua. Інформація оновлюється раз на місяць. Органи соцзахисту також зобов'язані інформувати претендента на субсидію щодо прийнятого рішення. Про призначення виплат або відмову у державній допомозі повідомляється протягом трьох днів.

Про інші тонкощі оформлення субсидії докладно в інтерв'ю Марини Лазебної «ФАКТАМ» " Як дізнатися, чи призначено субсидію та самостійно перевірити її розмір".

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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