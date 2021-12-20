Хто і як розраховує розмір субсидії: пояснює міністерка

Субсидія розраховується автоматично, за нею можна звертатися і після початку опальювального сезону. Для її розрахунку використовуються дані про доходи, вартість комунальних послуг, склад зареєстрованих у житловому приміщенні.

Цю інформацію структурні підрозділи з питань соціального захисту населення отримують від ДПС, Пенсійного фонду України, виконавців послуг, органів місцевого самоврядування. Про це розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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За її словами, людина може самостійно перевірити якою буде сума нарахованої субсидії. Спочатку треба визначити розмір обов’язкового платежу. Він залежить винятково від розміру середньомісячного сукупного доходу членів домогосподарства.

Порахувати такий сукупний дохід можна наступним чином:

визначаємо середній сукупний дохід домогосподарства на місяць, виходячи з доходів родини за період, за який вони враховуються;

ділимо дохід на кількість людей в домогосподарстві;

далі отриману суму ділимо на прожитковий мінімум (встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія), а отриману суму ділимо на 2;

потім визначаємо 15% від отриманої суми. Це буде індивідуальний відсоток обов’язкового платежу;

після чого середній сукупний дохід домогосподарства на місяць множимо на отриманий індивідуальний відсоток обов’язкового платежу.

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«Це буде сума, яку домогосподарство спроможне сплачувати самостійно — обов’язкова частина платежу (у межах соціальних норм). А різниця між вартістю комунальних послуг (у межах соціальних норм) та цим обов’язковим платежем — і буде розмір субсидії. Такий підхід забезпечує соціальну справедливість — що менші доходи домогосподарства, то меншим є обов’язковий платіж і більшим розмір субсидії», — зазначила Марина Лазебна.

Спожиті послуги понад встановлені соціальні нормативи родина сплачує самостійно.

При цьому, важливо, що розмір субсидії автоматично збільшується у разі підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Таким чином родина не потерпає від зростання тарифів.

Повний текст інтерв'ю «Як дізнатись, чи призначена субсидія, та самостійно перевірити її розмір: пояснює міністерка Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Марини Лазебної із соціальних мереж

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