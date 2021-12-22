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Пенсіонери за віком отримають додаткові виплати у 2022 році: кому і коли чекати підвищення

8:00 22 грудня 2021
пенсіонери

У 2022 році передбачено кілька виплат надбавок до пенсії для вікових пенсіонерів. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

1 березня в результаті індексації пенсій буде проіндексовано і щомісячну доплату 500 грн, яку з 2020 року отримують пенсіонери віком від 80 років (1,4 млн осіб).
1 березня також буде збільшено на коефіцієнт інфляції виплату особам 75−80 років (зараз доплату 400 грн одержують майже 1 млн пенсіонерів).
1 жовтня буде встановлено надбавку 300 грн особам віком 70−75 років. Таких в Україні близько 1,7 мільйона.

До осені 2022 року мінімальні пенсії для вікових категорій становитимуть:

  • у 70 років за наявності повного стажу (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) — не менше 3000 грн.
  • у 70 років за наявності страхового стажу 25/20 років — не менше 2500 гривень.

З 1 жовтня після перегляду мінімальної зарплати (до 6700 грн) підвищиться і мінімальна пенсія за віком при повному стажі — до 2680 грн.

Нагадаємо, мінімальна пенсія за віком для осіб 65 років із повним стажем (35/30 років) зараз становить 2600 грн. Для пенсіонерів 75−80 років — не менше 2500 грн.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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