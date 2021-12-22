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«Шкідливий» стаж: як рахують і хто може вийти на пенсію на 5 років раніше

9:50 22 грудня 2021
виробництво

Особи, які відпрацювали достатній стаж на шкідливих виробництвах, мають право на вихід на пенсію на пільгових умовах. Але при призначенні пенсії враховуватиметься, до якого зі списків шкідливих професій та посад належала робота. Це може бути професія з так званого «Списку 1» (наприклад, газовики або горнові доменних печей) або з «Списку 2» (контролери, ковшові на металургійному виробництві). Таке роз'яснення наводить Пенсійний кур'єр.

Стаж на роботах із «Списку № 2» дає право на зниження пенсійного віку, але не впливає на збільшення розміру пенсії. Тому працівник може вийти на пенсію на п'ять років раніше: не у 60, а у 55, але при цьому немає нічого дивного, що підвищених виплат такому пенсіонерові не передбачено.

Читайте також: Хто має право виходити на пенсію у 50 років: рішення Верховного Суду

«За кожен повний рік стажу на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими та особливо тяжкими умовами праці зі Списку № 1 до страхового стажу додатково зараховується по одному року», — йдеться у роз'ясненні.

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Фото pixabay.com

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