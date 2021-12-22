Тариф на передачу електроенергії зросте у 2022 році: що відомо

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), встановила тариф на послуги з передачі електричної енергії.

Як повідомляє регулятор, тариф «Укренерго» у 2022 році складе 345,64 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість). Це на 17,6% вище за тариф, що діє у поточному році.

При цьому в ухвалі зазначається, що максимальний розмір заробітної плати, що фінансується за рахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії, не може перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, врахованої в структурі тарифу на ці послуги.

Постанова набуде чинності з 01 січня 2022 року.

Тариф, який встановлять відповідно до цього документу, трохи менший від планованого раніше — у листопаді 2021 року НКРЕКУ схвалювала його підвищення до 352,28 грн за МВтч (без урахування ПДВ).

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року має зрости тариф і на розподіл газу.

Фото з Pixabay

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