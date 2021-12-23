Податок на нерухомість зросте з 1 січня: скільки доведеться платити

З 1 січня в Україні зростає податок на нерухоме майно. Як повідомили у податковій, це відбулося через підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні з 4723 гривень до 6500 грн., до якого прив'язано суму податку.

Оскільки Податковим кодексом передбачена загальна ставка податку не більше, ніж 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, то у 2022 році її розмір становитиме 97,50 грн. за 1 квадратний метр бази оподаткування.

При цьому залишатиметься чинною норма, відповідно до якої податком на нерухомість обкладається площа, що знаходиться у власності фізичної особи та перевищує для квартири 60,0 кв. м, а для приватного будинку — 120,0 кв.м.

Сплатити податок фізичні особи — платники податку на нерухомість зобов'язані не пізніше ніж через 60 днів після вручення їм податкового повідомлення-рішення, яке податковий орган має надіслати до 1 липня року, наступного за тим, за який вноситься податок.

Нагадаємо, що з 2022 року в Україні змінюється також і порядок оподаткування угод із продажу нерухомості. Так, якщо громадянин продає житлову нерухомість (будинок чи квартиру), яка перебувала у його власності менше трьох років, має сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5%.

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