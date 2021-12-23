У Зеленського заявили про зростання тарифів на комуналку у 2022 році

В Україні у 2022 році можуть зрости тарифи на деякі комунальні послуги в рамках інфляції Про це заявив на телеканалі «1+1» заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

За його словами, йдеться про тарифи на розподіл та доставку газу, які зростуть на 10−11%.

Вартість самого газу до кінця опалювального сезону не змінюватиметься й залишиться на рівні восьми гривень для населення.



Раніше прем'єр-міністр Денис Шмігаль заявляв, що ціна на газ для населення на наступний річний період з 1 травня 2022 року по 30 квітня 2023 року формуватиметься залежно від ціни газу на світовому ринку та обсягу його власного видобутку.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що наступного року може суттєво подорожчати холодна вода. Тарифи на воду зростатимуть не лише у 2022 році, а й у наступні роки.



Уряд вважає, що вартість води може зрости на 11%. Ціна залежатиме від регіону та постачальника, який має право індивідуально встановлювати ціну. На думку експертів, зростання становитиме 16%.

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