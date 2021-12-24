Середня пенсія в Україні збільшиться на 50%: хто з пенсіонерів може розраховувати на збільшення у 2022 році

У 2022 році заплановано 12 етапів підвищення пенсій, перші намічені вже на січень наступного року, коли збільшаться виплати «чорнобильцям» з інвалідністю та людям зі статусом члена сім'ї загиблого захисника України.

У Мінсоцполітики прогнозують, що внаслідок реалізації запланованих підвищень середня пенсія до кінця 2022 року становитиме 4 533 гривні, що на 15% перевищить фактичний прожитковий мінімум, а порівняно з початком 2020 року зросте майже на 50%.

У міністерстві нагадали про існуючі «вікові» доплати людям старше 80 років (500 гривень) та віком від 75 до 80 років (400 гривень). Із жовтня наступного року по 300 гривень планують доплачувати пенсіонерам 70 років.

Календар підвищення пенсій на наступний рік, зокрема, включає:

з січня підвищення пенсій людям, які отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;

у березні — індексацію пенсій;

у квітні — перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам;

у липні, жовтні та грудні буде підвищення у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати,

з жовтня — запровадження доплат для пенсіонерів віком від 70 років.



«З жовтня наступного року мінімальна пенсія для людей віком від 70 років, які мають повний страховий стаж, складе 3 000 гривень. Тому мінімальна пенсія для цієї категорії з 2020 по 2022 рік зросте на 83% - з 1 638 гривень до 3 000 гривень, тобто значно швидше за середню», — додали в міністерстві.

Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що жінкам 1962 року народження при виході на пенсію у 2022 році виплати нараховуватимуться з підвищуючим коефіцієнтом 9%. Надбавку нададуть, якщо раніше їм пенсія не призначалася.

Фото з Pixabay

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