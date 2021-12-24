У яких випадках можна не подавати додаток із ЄСВ до декларації працівника ФОПа: у податковій пояснили ситуацію

Фізичні особи — підприємці, які є платниками єдиного податку I — III груп, і мають основне місце роботи, можуть не заповнювати та не подавати з декларацією додаток 1 («Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску»), якщо ЄСВ за них сплатив роботодавець.

Причому, як зазначають у ГУ ДПС у Вінницькій області, роботодавець має сплатити єдиний внесок у розмірі не меншим мінімального страхового внеску за всі календарні місяці звітного періоду. Тільки у цьому випадку додаток 1 ФОПу не буде потрібний.

«Якщо роботодавцем у звітному періоді єдиний внесок нараховувався та сплачувався у розмірі менше мінімального страхового внеску (наприклад, у випадках, коли працівник працював неповний місяць у зв'язку з прийняттям/звільненням у середині місяця) або не нараховувався та не сплачувався (наприклад, у зв’язку з перебуванням працівника повний місяць у відпустці за свій рахунок), то такі фізичні особи — підприємці зобов'язані самостійно визначити базу нарахування за такі місяці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати та відобразити у графі 2 розділу 9 додатку 1», — додали у податковій службі.

За місяці, за які роботодавцем сплачено єдиний внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску, у графі 2 розділу 9 додатка 1 у паперовому вигляді проставляються прочерки, в електронному варіанті — поля залишаються незаповненими.

Нагадаємо, що в бюджеті на 2022 рік передбачено збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, що тягне за собою збільшення податкових відрахувань. Зокрема це стосується і ЄСВ. Якщо після грудневого підвищення мінімальний розмір страхового внеску склав 1430 гривень (22 відсотки від мінімальної зарплати 6500 гривень), то з 1 жовтня 2022 року він збільшиться до 1474 гривень через зростання мінімальної зарплати до 6700 гривень.

Фото із сайту ГУ ДПС у Вінницькій області

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