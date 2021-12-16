Сплата ЄСВ для ФОП за четвертий квартал та за рік: терміни, суми та зміни у декларації

У зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати (до 6 500 гривень з 1 грудня 2021 року) збільшується й мінімальний страховий внесок ЄСВ.

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області нагадали, що якщо з січня до листопада ЄСВ було 1 320 гривень, то з грудня — 1 430 гривень.

Так, за IV квартал 2021 року підприємцям слід сплатити 4070 гривень до 19 січня 2022 року.

ФОПи, які обрали спрощену систему оподаткування незалежно від обраної групи, сплачують ЄСВ до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. ФОПи, які обрали загальну систему оподаткування та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, — до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Остаточний розрахунок за календарний рік — по 10 лютого наступного року.

При цьому за підсумками року підприємці мають подати одну декларацію — про єдиний податок, і про ЄСВ, а не два окремі. Слід не забути вказати, що у грудні розмір ЄСВ змінився через зростання мінімальної зарплати.

Матеріал «Суми та терміни нарахування ЄСВ у 2022 році: деякі ФОПи можуть не сплачувати внесок» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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